ЕС созвал экстренную встречу глав МВД из-за ситуации с мигрантами на границе Литвы и Беларуси. Фото: pixabay

Евросоюз созвал экстренную встречу министров внутренних дел 27 стран сообщества. Она пройдет 18 августа, а обсудят на ней миграционный кризис на границе с Беларусью. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в Брюсселе.

– Совет ЕС по внутренним делам проведет 18 августа экстренное заседание для обсуждения миграционной ситуации в Литве, а также вокруг нелегальных пересечений южной границы ЕС [через Средиземное море], – рассказал инсайдер.

Он добавил, что министры рассмотрят «возможные меры по улучшению контроля границ Евросоюза, а также меры солидарности с Литвой». В частности, они подразумевают возможность соседних стран ЕС принять часть прибывающих в Литву через границу с Беларусью мигрантов.

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