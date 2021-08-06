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Минск6 августа 2021 19:02

Фотофакт. Посмотрите, как выглядит памятник композитору Игорю Лученку, автору «Алеси» и «Майского вальса», на Восточном кладбище

На открытии присутствовал министр культуры Анатолий Маркевич
Инна КОРСАК
На Восточном кладбище открыли памятник композитору Игорю Лученку

На Восточном кладбище открыли памятник композитору Игорю Лученку

Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

В пятницу, 6 августа, в Минске на Восточном кладбище открыли памятник белорусскому композитору Игорю Лученку.

Церемония открытия памятника, которая была приурочена ко дню рождению композитора, собрала членов его семьи, друзей и коллег. Также на открытии присутствовал министр культуры Беларуси Анатолий Маркевич, передает агентство «Минск-Новости».

На Восточном кладбище открыли памятник композитору Игорю Лученку

На Восточном кладбище открыли памятник композитору Игорю Лученку

Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

- Мы собрались вместе, чтобы сказать слова благодарности и отдать дань памяти нашему прекрасному соотечественнику. С именем Игоря Лученка связаны действительно больные события, история нашей белорусской музыки. Каждое произведение композитора стало гимном чести и достоинства. Сегодня я хотел бы выразить слова благодарности авторам за яркий образ в бронзе талантливому и неординарному человеку. Память об Игоре Лученке будет всегда в его музыке и наших сердцах, - сказал Маркевич.

На фото вдова композитора и министр культуры Беларуси Анатолий Маркевич

На фото вдова композитора и министр культуры Беларуси Анатолий Маркевич

Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

Вдова композитора поблагодарила Министерство культуры, Белорусский союз композиторов и скульпторов.

На фото вдова и сын композитора

На фото вдова и сын композитора

Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

Игорь Лученок умер в 2018 году.

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