Фотофакт. Посмотрите, как выглядит памятник композитору Игорю Лученку, автору «Алеси» и «Майского вальса», на Восточном кладбище

На Восточном кладбище открыли памятник композитору Игорю Лученку Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

В пятницу, 6 августа, в Минске на Восточном кладбище открыли памятник белорусскому композитору Игорю Лученку.

Церемония открытия памятника, которая была приурочена ко дню рождению композитора, собрала членов его семьи, друзей и коллег. Также на открытии присутствовал министр культуры Беларуси Анатолий Маркевич, передает агентство «Минск-Новости».

На Восточном кладбище открыли памятник композитору Игорю Лученку Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

- Мы собрались вместе, чтобы сказать слова благодарности и отдать дань памяти нашему прекрасному соотечественнику. С именем Игоря Лученка связаны действительно больные события, история нашей белорусской музыки. Каждое произведение композитора стало гимном чести и достоинства. Сегодня я хотел бы выразить слова благодарности авторам за яркий образ в бронзе талантливому и неординарному человеку. Память об Игоре Лученке будет всегда в его музыке и наших сердцах, - сказал Маркевич.

На фото вдова композитора и министр культуры Беларуси Анатолий Маркевич Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

Вдова композитора поблагодарила Министерство культуры, Белорусский союз композиторов и скульпторов.

На фото вдова и сын композитора Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

Игорь Лученок умер в 2018 году.

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