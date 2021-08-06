Оршанке резко стало плохо после того, как ее остановили сотрудники ГАИ – они ей помогли

Жительница Орши Светлана Акулович резко почувствовала себя плохо после того, как ее остановили сотрудники ГАИ. Фото: скриншот видео "Новости Орши".

Жительница Орши Светлана Акулович резко почувствовала себя плохо после того, как ее остановили сотрудники ГАИ. Об этом сообщается в Telegram-канале «Милиция Витебщины».

Акулович возвращалась с сыном на машине из деревни.

«На повороте в сторону Кохонова их остановили сотрудники ГАИ для проверки документов. И в этот момент оршанке вдруг стало плохо: сильно закружилась голова, перехватило дыхание. Старший инспектор ДПС Василий Полевой и его коллега инспектор Павел Матвеев тут же принялись оказывать женщине первую помощь. Как раз проезжала машина скорой помощи. Они остановили ее и передали Светлану в руки медиков», – рассказали подробности в милиции.

Отмечается, что Светлана Акулович была в таком состоянии, что даже не спросила, как зовут инспекторов.

Светлана Акулович была в таком состоянии, что даже не спросила, как зовут инспекторов. Фото: скриншот видео "Новости Орши".

«Запомнила только, что на машине было написано «338 борт», а еще глаза сотрудника ГАИ – добрые, искренние, сопереживающие…» – сказано в сообщении.

Также в милиции рассказали, что женщина «написала пост со словами благодарности инспекторам ДПС».

Там добавили, что позже Светлана Акулович лично поблагодарила инспекторов, которые пришли на помощь.

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