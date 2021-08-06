Госпогранкомитет Беларуси: «Литовская сторона организованно доставляет к нашей границе иностранцев»

В Госпогранкомитете Беларуси заявили, что литовская сторона организованно доставляет к границе иностранцев. Фото: телеграм-канал ГПК

Государственный пограничный комитет Беларуси заявил, что литовская сторона организованно доставляет к границе иностранцев, которые стремятся получить убежище в странах Европейского союза. Данная информация была опубликована в телеграм-канале ГПК.

- С учетом складывающейся обстановки, когда литовская сторона организованно доставляет к нашей границе иностранцев, которые стремятся получить убежище в странах Евросоюза, а также в целях недопущения провокаций со стороны Литвы, органы пограничной службы задействовали все необходимые силы и средства для предотвращения незаконного пересечения границы Беларуси, - говорится в сообщении.

Напомним, что по поручению президента Беларуси Александра Лукашенко 5 августа была усилена охрана государственной границы.

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