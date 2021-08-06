Глава МВД Кубраков: «В дни протестов 2020 года выстояли не только сотрудники милиции»

Кубраков рассказал, что в дни протестов, которые были в 2020 году, выстояли не только сотрудники милиции. Фото: с видео уoutube-канала СТВ

На телеканале СТВ в пятницу, 6 августа, вышла третья серия документального сериала «Беларусь против цветной революции». Она называлась «Блицкриг. Ни шагу назад». Министр внутренних дел Иван Кубраков рассказал, что в дни протестов, которые были в 2020 году, выстояли не только сотрудники милиции, но и их семьи.

- Как-то, это было как в дни протестов, я увидел у входа в здание одного из подразделений сотрудника милиции и его плачущую жену, которая утром принесла чистую рубашку и ссобойку. Он ее успокаивал и говорил, что мы наведем порядок. Я понимал, что стоят не только сотрудники милиции, но и все семьи. Все тогда сплотились, - заявил Кубраков.

Своими воспоминаниями поделилась и пресс-секретарь Министерства внутренних дел Ольга Чемоданова.

- В этот сложный период мы прекрасно понимали: когда-нибудь все закончится, и мы вернемся в семью, увидим своих детей. До последнего мы были рядом со своими сотрудниками, - сказала Чемоданова.

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