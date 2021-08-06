Чудесное спасение: упавший с 8 этажа ребенок в Гомеле спустя три недели начал бегать

Упавший с 8 этажа ребенок в Гомеле спустя три недели начал бегать. Фото: скриншот видео СТВ
Ребенок из Гомеля, который выжил после падения с восьмого этажа, уже начал самостоятельно бегать. Об этом рассказали в эфире телеканала СТВ.
Местные врачи назвали выздоровление полуторагодовалого Николая не иначе как чудом.
Он попал в больницу в тяжелейшем состоянии. Малыш находился в реанимационном отделении Гомельской областной детской клинической больницы. Теперь мальчик спустя три недели после падения уже может самостоятельно бегать.
– Упасть с восьмого этажа и остаться жить, перенести тяжелую кататравму и меньше чем за две недели отстроиться и ходить – это чудо. Маме просто повезло, ребенку – тем более. Может быть, благодаря тому, что это случайное совпадение и растительность смягчила удар ему, – сказала заведующая отделением неврологии для новорожденных Гомельской областной детской клинической больницы Татьяна Чернышева.
В настоящее время врачи дают положительные прогнозы.
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