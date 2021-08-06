Снова в вагоне с удобрениями: на российско-эстонской границе задержали партию белорусских сигарет

На российско-эстонской границе задержали партию белорусских сигарет. Фото: с сайта Северо-Западного таможенного управления

Российские таможенники задержали партию белорусских сигарет, которые пытались вывезти в Эстонию.

- Сотрудники таможенного поста ЖДПП Ивангород Кингисеппской таможни вместе с отделением пограничного контроля Ивангород-железнодорожное пресекли незаконное перемещение 7500 пачек белорусских сигарет через российско-эстонскую границу. Во время таможенного досмотра железнодорожного вагона с минеральными удобрениями было выявлено пятнадцать брикетов с сигаретами, которые были завернуты в черную пленку, - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Северо-Западного таможенного управления.

На российско-эстонской границе задержали партию белорусских сигарет. Фото: с сайта Северо-Западного таможенного управления

В сообщении также указано, что в вагоне поезда, который ехал из России в Эстонию, таможенники извлекли четыре тысячи пачек «NZ Gold» и 3 500 пачек сигарет «Queen» с акцизными марками Беларуси.

- Ориентировочная стоимость – свыше 200 тысяч рублей. На данный момент рассматривается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении, - написано в сообщении.

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