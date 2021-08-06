Крупный интернет-магазин прекратил работу в Беларуси по решению Госстандарта

Интернет-магазин и торговые объекты компании «7745 Большой магазин» прекращают работу с 10 августа. Фото: pixabay

Интернет-магазин и торговые объекты компании «7745 Большой магазин» прекращают работу с 10 августа. Такое предписание выдал Госстандарт. Об этом сообщается на сайте компании.

Организация владеет интернет-магазином 7745.by и пунктами самовывоза.

Отмечается, что решение о приостановке работы этих площадок Госстандарт принял 6 августа на основании пункта 20 указа от 24 апреля 2020 года № 143 «О поддержке экономики».

«Мы подготавливаем документы для возобновления работы. Но, к сожалению, назвать сроки возобновления работы мы не можем. Прилагаем все усилия, чтобы это произошло быстрее», – уточнили в компании.

Получить свои заказы покупатели могут до 9 августа включительно, 10-го этого сделать уже будет нельзя.

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