В Минске задержаны активисты анархистского движения, призывавшие к организации массовых беспорядков 9 августа 2020 года Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Министерстве внутренних дел рассказали о задержании активистов анархистского движения, которые призывали к организации массовых беспорядков 9 августа 2020 года. Подробности были опубликованы в телеграм-канале МВД.

- Сотрудники ГУБОПиК МВД вышли на восьмерых участников в ходе проведения оперативных мероприятий, которые были направлены на выявление лиц, причастных к экстремистской деятельности. Среди задержанных, жители Минска, Минской и Брестской областей в возрасте от 21 до 33 лет. Они официально не работают. Начиная с августа 2020 года, задержанные являлись организаторами протестных маршей и массовых беспорядков на центральных улицах столицы, - прокомментировали в МВД.

В ведомстве добавили, что полиграфическую продукцию анархистского содержания с призывами к противоправной деятельности задержанные изготавливали в печатном кооперативе «Листовка».

- Удалось установить, что их протестная деятельность финансировалась. Об этом свидетельствовали изъятые в ходе обысков крупные суммы иностранной валюты, копировально-множительная техника, сырье для изготовления, а также готовая продукция в виде листовок, анархистская литература и экстремистская атрибутика, - отметили в ведомстве.

В МВД рассказали, что следователи дали правовую оценку действиям задержанных.

- Было возбуждено уголовное дело по факту организации и активного участия в групповых действиях, которые грубо нарушают общественный порядок, - написано в сообщении.

По информации ГУБОПиК МВД, часть активистов анархистского движения скрываются за границей. В отношении всех фигурантов продолжаются оперативно-следственные мероприятия по установлению иных фактов противоправной деятельности.

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