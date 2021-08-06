Компания Nestle сократила бюджет на рекламу на белорусских государственных телеканалах

Крупнейший в мире производитель продуктов питания – компания Nestlé – сократит объемы своей рекламы на белорусских государственных телеканалах. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Крупнейший в мире производитель продуктов питания – компания Nestlé – сократит объемы своей рекламы на белорусских государственных телеканалах. Об этом сообщает Deutsche Welle.

«Мы внимательно следим за развитием событий в Беларуси и, естественно, регулярно проверяем нашу рекламную политику и корпоративную коммуникацию. В результате этих регулярных проверок мы уже значительно сократили рекламный бюджет для Беларуси, – сказано в заявлении пресс-службы Nestlé 6 августа в ответ на запрос редакции.

Причиной запроса стали обвинения в адрес нескольких американских и европейских компаний в том, что они финансируют государственную пропаганду в Беларуси. К такому выводу пришла немецко-швейцарская правозащитная организация Libereco, отмечает издание.

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