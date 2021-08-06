Глава КГБ – о сотрудниках милиции: «Они стояли насмерть в августе 2020 года»

Глава КГБ заявил, что сотрудники милиции в августе 2020 года стояли насмерть. Фото: БЕЛТА

В пятницу, 6 августа, на телеканале СТВ вышла третья серия документального сериала «Беларусь против цветной революции». Она называлась «Блицкриг. Ни шагу назад». Глава Комитета государственной безопасности Иван Тертель заявил, что сотрудники милиции стояли насмерть в августе 2020 года.

- Сотрудники милиции насмерть стояли, как говорят военные. Они не отступали и действовали очень грамотно, профессионально. Я не побоюсь этого слова сказать, так как знаю оценку наших коллег, и не только на пространстве СНГ, но и других зарубежных правоохранительных структур, что милиция Беларуси была на высоте, - подчеркнул Тертель.

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