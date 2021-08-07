"В условиях жесткой конкуренции Вам удалось": что сказал Виктор Лукашенко команде байдарочниц, которые завоевали серебряные медали на Олимпиаде в Токио

Третью Олимпиаду подряд белоруски берут медали на этой дистанции. Фото НОК

Президент Национального олимпийского комитета Виктор Лукашенко поздравил с серебряной медалью на Олимпиаде в Токио четверку байдарочниц, в которую вошли Маргарита Махнева, Надежда Попок, Ольга Худенко и Марина Литвинчук.

- Ваше достижение подтверждает отличную школу подготовки в этом виде спорта. В условиях жесткой конкуренции Вам удалось завоевать олимпийскую награду. Для многих спортсменов Ваши достижения и победы – пример кропотливой работы и вдохновения, преданности любимому делу. Уверен, Вас ждет еще немало громких побед. Благополучия и здоровья Вам, успехов на благо развития белорусского спорта!, - пожелал Виктор Лукашенко

Девушки завоевали серебряную медаль и выступали на дистанции 500 метров на гребном канале Sea Forest Waterway в Токио. В это время шел проливной дождь.

Несмотря на погодные условия, белоруски уступили только байдарочницам из Венгрии, которые смогли опередить нашу четверку только на финише.

-Для нас и всей нашей гребли очень значимая награда! Счастливы, что все получилось, счастливы конкурировать с такими сильными командами. Хотя не обходится без удачи, и сегодня в Токио она была с нами. Всем спасибо!, - приводятся слова Ольги Худенко на сайте НОК.

- Если сравнивать медали в Рио и Токио - разница ощутимая. В Бразилии третьи, в Японии - вторые. Между этими двумя стартами прошло целых пять лет . Всеми проделан титанический труд. А до Парижа уже не так и далеко. Кто знает, может и удастся подняться еще на одну ступеньку выше. Мы стараемся, стараются наши тренеры, даже дети в спортшколах поддерживают. Все ради вас, болельщики!, - поделилась эмоциями Марина Литвинчук.

- Перед сегодняшними стартами наши молодежные команды устроили нам такую поддержку. Спасибо вам, родные! Мы старались сегодня в Токио и для вас!, - сказала Надя Попок.

- Нам необходимо было проверить себя, всю нашу четверку. Здесь в Токио Марина и Оля уже стартовали, поддерживали их. В "четверке" старались делать свою любимую работу как мы это умеем. Ни серьезного волнения, ничего такого не испытавала. Знала нам надо выступить в свою силу, первые 250 м мы лидировали. Значит, все делали правильно. Серебро очень дорого для нас, а если сравнивать с бронзой в Рио, то здесь в Японии было легче. В Бразилии мы были одни, буквально бились за ту "бронзу". А на канале в Токио - для нас праздник!, - сказала Маргарита Махнева.

Это шестая награда белорусской команды на Олимпиаде в Токио.

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