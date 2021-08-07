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Спорт7 августа 2021 9:21

"В условиях жесткой конкуренции Вам удалось": что сказал Виктор Лукашенко команде байдарочниц, которые завоевали серебряные медали на Олимпиаде в Токио

Президент НОК поздравил женскую четверку с серебряной медалью
Мария Шна
Третью Олимпиаду подряд белоруски берут медали на этой дистанции. Фото НОК

Третью Олимпиаду подряд белоруски берут медали на этой дистанции. Фото НОК

Президент Национального олимпийского комитета Виктор Лукашенко поздравил с серебряной медалью на Олимпиаде в Токио четверку байдарочниц, в которую вошли Маргарита Махнева, Надежда Попок, Ольга Худенко и Марина Литвинчук.

- Ваше достижение подтверждает отличную школу подготовки в этом виде спорта. В условиях жесткой конкуренции Вам удалось завоевать олимпийскую награду. Для многих спортсменов Ваши достижения и победы – пример кропотливой работы и вдохновения, преданности любимому делу. Уверен, Вас ждет еще немало громких побед. Благополучия и здоровья Вам, успехов на благо развития белорусского спорта!, - пожелал Виктор Лукашенко

Девушки завоевали серебряную медаль и выступали на дистанции 500 метров на гребном канале Sea Forest Waterway в Токио. В это время шел проливной дождь.

Несмотря на погодные условия, белоруски уступили только байдарочницам из Венгрии, которые смогли опередить нашу четверку только на финише.

-Для нас и всей нашей гребли очень значимая награда! Счастливы, что все получилось, счастливы конкурировать с такими сильными командами. Хотя не обходится без удачи, и сегодня в Токио она была с нами. Всем спасибо!, - приводятся слова Ольги Худенко на сайте НОК.

- Если сравнивать медали в Рио и Токио - разница ощутимая. В Бразилии третьи, в Японии - вторые. Между этими двумя стартами прошло целых пять лет . Всеми проделан титанический труд. А до Парижа уже не так и далеко. Кто знает, может и удастся подняться еще на одну ступеньку выше. Мы стараемся, стараются наши тренеры, даже дети в спортшколах поддерживают. Все ради вас, болельщики!, - поделилась эмоциями Марина Литвинчук.

- Перед сегодняшними стартами наши молодежные команды устроили нам такую поддержку. Спасибо вам, родные! Мы старались сегодня в Токио и для вас!, - сказала Надя Попок.

- Нам необходимо было проверить себя, всю нашу четверку. Здесь в Токио Марина и Оля уже стартовали, поддерживали их. В "четверке" старались делать свою любимую работу как мы это умеем. Ни серьезного волнения, ничего такого не испытавала. Знала нам надо выступить в свою силу, первые 250 м мы лидировали. Значит, все делали правильно. Серебро очень дорого для нас, а если сравнивать с бронзой в Рио, то здесь в Японии было легче. В Бразилии мы были одни, буквально бились за ту "бронзу". А на канале в Токио - для нас праздник!, - сказала Маргарита Махнева.

Это шестая награда белорусской команды на Олимпиаде в Токио.

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