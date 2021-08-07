Женщина выпала из автобуса: что случилось на остановке в Минске

Женщина 1947 года получила травмы и попала в больницу. Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

Инцидент произошел вечером 6 августа. На остановке «Дмитриев Кирмаш» водитель 49 лет не проследил, все ли пассажиры благополучно сели в автобус и начал закрывать двери.

Из-за этого пожилая женщина 1947 года рождения упала из салона на проезжую часть.

Пенсионерка получила травмы и нуждалась в медицинской помощи. Ее доставили в больницу.

Все обстоятельства выясняются. ГАИ напомнило водителям общественного транспорта, что начинать движения нужно только после полного закрытия дверей. Открывать их можно только после полной остановки.

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