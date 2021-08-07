Не задержали ни одного мигранта: что говорят отчеты литовских пограничников за прошедшие сутки

Белорусские пограничники стали усиленно охранять границу с Литвой. Фото: ГПК

Пограничники из Литвы за прошедшие сутки 6 августа не задерживали ни одного мигранта, которые бы перемещались из Беларуси. Об этом пишет БЕЛАПАН.

Еще первого августа был побит рекорд: были задержаны 294 нарушителя границы, которые направлялись из Беларуси. 2 августа - 214 человек, 3 августа – 36, 4 августа – 19, а 5 августа – 2 человека.

- Сейчас литовская сторона старается не принимать, а сразу возвращать нелегалов на сопредельную территорию, поскольку считает рост миграционных потоков "гибридной войной" белорусских властей против Литвы и Евросоюза в целом, - пишет агентство.

Всего с начала недели, 2 августа, в Литву не пропустили 700 нелегалов. Об этом журналистам говорил глава МВД Литвы Агне Билотайте. На это повлияло решение властей страны – возвращать нарушителей границы обратно в Беларусь.

Всего пограничники Литвы с начала 2021 года задержали более 4,1 тысячи нелегалов. Для сравнения: в 2020 году это число составляло 81 человек. Это в 50,8 раз меньше.

- Среди задержанных граждане Ирака (2.797), Республики Конго (200), Камеруна (131), Сирии (130), Ирана и России (по 91), Афганистана (83), Гвинеи (79), Беларуси (65), Шри-Ланки (64), Индии (62), - приводит статистику БЕЛАПАН.

Премьер-министры Латвии, Литвы и Эстонии, Польши считают, что в теме нелегальной миграции из Беларуси нужен «быстрый и солидарный ответ ЕС на возникшую угрозу».

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