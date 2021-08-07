Кейтеринг в деревне: чем будут угощать гостей фестиваля "Мотальскія прысмакі" 7 августа в Ивановском районе

Фестиваль в Мотоле любят многие гурманы и ценители национальной кухни. Фото: БЕЛТА

XI Международный кулинарный фестиваль "Мотальскія прысмакі" принимает любителей вкусной еды и национальной кухни 7 августа. Об этом пишет БЕЛТА.

Праздник будет длиться два дня. Всю территорию Мотоля разделят на кварталы с особой концепцией. Будет работать "Кейтеринг по-мотольски", где презентуют свои кулинарные таланты местные хозяйки. С обычаями и творчеством армянской, еврейской, польской, татаро-башкирской диаспор тоже можно будет познакомиться на фестивале.

В "Мотольском квартале" организуют выставки-продажи и дегустации рыбной, мясной, сырной, кондитерской продукции.

- Гостей ожидает изобилие "прысмакаў" от жителей Ивановского края - "мясцэ, сальцэ, вінцэ і ковбаскі кольцэ". Желающие смогут поучаствовать в мастер-классе по приготовлению блюд с участием профессиональных кулинаров, - сообщает агентство.

Около 120 ремесленников из всей Беларуси будут продавать свои работы в "Городе мастеров". В "Промышленном квартале" представят свою продукцию предприятия региона. Весело провести время можно будет на просторах квартала юмора.

Откроется праздник 7 августа в 13 часов. Вечером будет дискотека, театр огня и света, фейерверк.

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