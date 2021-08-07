CNN: Байден может ввести новый пакет санкций против Беларуси 9 августа

Встреча Светланы Тихановской и Джо Байдена. Фото: CNN

Телеканал заявляет, что новый пакет санкций будет приурочен к годовщине президентских выборов в Беларуси, итоговые результаты которых не признало международное сообщество.

Конкретной информации, на что будут воздействовать новые санкции в случае их введения, пока нет. Ранее экс-кандидат на выборах-2020 Светлана Тихановская говорила, что во время визита в США передала американским властям список целей, которые она и ее команда хотели бы видеть во главе ответных мер для Беларуси.

В том списке речь шла о калийной компании «Беларуськалий». Тихановская и ее команда также назвали в том документе некоторые предприятия в нефтяной, металлургической и других областях экономики.

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