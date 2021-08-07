Минобороны приглашает CNN в «лагерь для политзаключенных» и призывает извиниться американский телеканал

Так выглядит военная часть, которую назвали лагерем для политзаключенных. Фото: скрин БТ

Министерство обороны Беларуси в эфире госканалов опровергло фейк о лагере политических заключенных, который ранее показал CNN. На кадрах американского тележурналиста на самом деле запечатлена воинская часть в поселке Новоколосово Столбцовского района.

В ведомстве добавили, что на территории военного объекта хранятся образцы радиотехнических войск, ПВО, ЗРВ.

-Министерство обороны готово принять съемочную группу телеканала CNN на территорию воинской части, которую они назвали лагерем для политических заключенных. Воинская часть имеет богатую историю и располагает в населенном пункте Новоколосово с 50-х годов прошлого века. И хотя никаких политзаключенных в воинской части никогда не было, телеканал CNN наверняка желает завершить свое сенсационное расследование и извиниться. Мы готовы им предоставить такую возможность, - заявил в эфире «Беларусь-1» начальник управления главного управления идеологической работы Министерства обороны Беларуси Вадим Лукашевич.

Примет ли приглашение CNN и будет ли извиниться перед Беларусью, пока неизвестно. Официальных комментариев по поводу очередного визита в военную часть американский телеканал пока не давал.

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