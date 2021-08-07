«Водительский стаж меньше года»: крупное ДТП с автобусом произошло под Барановичами - в больнице 6 человек

Водитель IVECO не уступил дорогу автобусу. Фото: СК

Утром 7 августа на перекрестке дорог Р-2 и объезда Барановичей от Р-4 до М-1 столкнулись микроавтобус IVECO и пассажирский автобус МАЗ, сообщает СК.

Следователи выяснили, что 21-летний водитель IVECO был на второстепенной дороге. Выезжая на главную, он не остановился у края проезжей части и столкнулся с автобусом МАЗ. Им управлял мужчина 57 лет.

Водитель микроавтобуса не пострадал – его задержали. Уже есть данные, что водительский стаж молодого человека не превышает одного года. Остальные участники ДТП были доставлены в больницу. Погибших нет.

"Шесть пассажиров автобуса, пострадавших в аварии под Барановичами, направлены в Барановичскую городскую больницу. Ещё трое пострадавших получили медицинскую помощь амбулаторно. Как отмечают после проведения первичного осмотра медицинские работники больницы, трое пассажиров находятся в тяжелом состоянии, в том числе 17-летний подросток", - прокомментировали в Минздраве.

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