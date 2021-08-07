В списке заблокированных в Беларуси +1 сайт: на этот раз petitions.by

Теперь белорусы не смогут воспользоваться ресурсом для создания петиций. Фото: pexels

Сайт petitions.by больше не открывается. При попытке загрузить страницу появляется информация, что ресурс заблокирован Министерством информации.

Petitions.by - некоммерческий проект, который помогал гражданам Беларуси собирать виртуальные подписи по многим проблемным вопросам, в том числе политическим, и отправлять в госорганы.

Например, более 16 тысяч подписей через платформу собрали под требованиями сделать 2 января 2019 года выходным днем в Беларуси. Еще 16 тысяч человек голосовали против новых правил пассажирских перевозок. Большой резонанс платформа для петиций получила после выборов президента 2020 года. Одна из самых громких петиций - против признания бело-красно-белого флага экстремистским.

О блокировке еще одного сайта белорусского регионального информресурса ex-press.by стало известно 6 августа. При попытке загурзить страницу появляется аналогичная информация.

6 августа также сообщалось, что сайт Тribunа.cоm и все его производные в соцсетях, а также мессенджерах были признаны судом экстремистскими.

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