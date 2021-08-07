Изъяли больше $6 тысяч и листовки: ГУБОПиК показал подпольную типографию в Минске

Кадры с признанием задержанного, который организовал типографию. Скрин из видео пресс-службы МВД

Сотрудники ГУБОПиК МВД обнаружили в Минске подпольную типографию, где печатались незарегистрированные газеты и экстремистские листовки, сообщает пресс-служба МВД.

Мужчине 33 года, он участвовал в акциях протеста в 2020 году.

- Являлся участником деструктивных Telegram-чатов. В одном из них он откликнулся на предложение о производстве полиграфической продукции. Основной координатор по организации производства данной продукции вводил в заблуждение, убеждая в безопасности деятельности, - рассказывает пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

ГУБОПиК установил, что типографию финансировали из Украины. На счет директора поступали деньги, за которые он покупал технику и другой расходный материал. А в июне этого года минчанин начал производить стикеры и листовки, которые признали нелегальными.

- Оперативниками по месту жительства изъяты банковские карты, компьютерная и множительная техника, более $6000, несколько тысяч экземпляров готовой продукции, экстремистские листовки. Работа по установлению всех причастных к изготовлению и распространению нелегальной печатной продукции продолжается, - подытожили в пресс-службе МВД.

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