За возвращение на родину по €300: власти Литвы будут платить нелегальным мигрантам, следующим из Беларуси

Число нелегальных мигрантов, задержанных на границе Литвы и Беларуси, стало падать. Фото: ГПК

Мотивационную выплату в размере 300 евро будут получать от властей Литвы мигранты из Азии и Африки, которые нелегально пересекли границу со стороны Беларуси и будут согласны вернуться на родину. Об этом заявила 6 августа в эфире LRT директор департамента миграции при МВД Литвы Эвелина Гудзинскайте.

- В аэропорту перед посадкой в самолет этим лицам наличными будет вручено единовременное пособие в размере €300, - сказала Гудзинскайте.

Во второй раз мигранту откажут в предоставлении материальной помощи.

- Если этот человек вновь окажется в Литве, на получение пособия он претендовать не сможет, - пояснила директор департамента.

Такие выплаты значительно ниже тех сумм, которые платят мигранты за нелегальный путь в Литву. Некоторые СМИ сообщали, что жителям Ирака такой пропускной «билет» мог стоить от 10 тысяч евро.

Всего на границе Беларуси и Литвы с начала 2021 года задержали более 4,1 тысяч нелегальных мигрантов. Этот показатель в 50 раз больше, чем в 2020 году.

После гибели «на руках белорусских пограничников» мигранта из Ирака, президент Беларуси Александр Лукашенко призвал усилить охрану границы с Литвой. Теперь на границе можно увидеть людей в форме со щитами и дубинками.

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