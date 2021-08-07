«На неопределенный срок»: самолеты из Ирака пока не будут летать в Беларусь

Из Ирака в Минск 6 августа прибывал самолет для вывоза граждан из Беларуси. Фото: The Sun

Регулярные авиарейсы из Ирака в Беларусь пока поставлены на паузу. Об этом на своей странице в Facebook написало Управление гражданской авиации Ирака.

- Полеты из Беларуси будут разрешены только для возвращения граждан Ирака. Эти самолеты будут вылетать из Ирака без пассажиров, - говорится в аккаунте Управления в соцсетях.

До этого иракские авиалинии делали четыре рейса из Багдада в Минск, компания FlyBaghdad летала по этому маршруту дважды в неделю.

После инцидента с гибелью гражданина Ирака на границе Литвы и Беларуси, «Иракские авиалинии» заявили 5 августа, что приостановят рейсы в белорусскую столицу на неделю.

Читайте также:

Не задержали ни одного мигранта: что говорят отчеты литовских пограничников за прошедшие сутки (подробнее).