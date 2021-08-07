Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 7 августа 2021 года: общее число зараженных – 452 тысячи 953 человека, более 1,4 миллиона полностью вакцинированных

В Беларуси расчет число людей, полностью привитых от коронавируса. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Беларуси на 7 августа прошли полный курс вакцинации более 1,440 миллиона человек. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава в ежесуточном отчете по заболеваемости COVID-19 на субботу, 7 августа.

Так стало известно, что за сутки коронавирус подтвердился еще у 1 тысячи 213 пациентов, выписаны - 1 тысяча 169 пациентов.

Также в Минздраве сообщили и новом числе смертей от коронавируса.

- За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3 тысячи 523 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией, - прокомментировали в пресс-службе.

Там же заметили, что всего, с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы - 452 тысячи 953 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 447 тысяч 59 пациентов, у которых ранее был подтвержден коронавирус.

В ведомстве еще привели статистику тестирования на «ковид». За минувшие сутки выполнено 18 тыс. 239 тестов. Всего в стране проведено 7 миллионов 406 тысяч 823 теста.

Сообщили в Минздраве и актуальные цифры массовой вакцинации против коронавируса. Уже более 1,440 миллионов белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 1,087 миллионов человек прошли полный курс вакцинации.

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