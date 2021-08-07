«Скончался на месте происшествия»: в Гродно 20-летний парень сбил пешехода

Во время ДТП шел небольшой дождь. Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома

Ночью 7 августа в 01.40 в Гродно 20-летний водитель «Ауди» сбил пешехода – тот умер. Об этом сообщают в ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Водитель ехал по улице Победы со стороны улицы Славинского.

-На перекрестке с улицей Пестрака предположительно на пешеходном переходе совершил наезд на переходившего проезжую часть 49-летнего пешехода. В результате ДТП пешеход скончался на месте происшествия, - комментируют в ГАИ.

Стаж 20-летнего водителя – 4 месяца. Он признался, что пешехода не заметил и не видел, с какого направления тот двигался.

Во время ДТП шел небольшой дождь. В ГАИ призвали водителей быть внимательнее за рулем в такую погоду.

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