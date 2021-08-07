Вот как Лукашенко поздравил с новыми медалями белорусских спортсменов на Олимпиаде в Токио

Алина Горносько - бронзовый призер. Фото: noc.by.

7 августа принесло Беларуси еще две медали на Олимпиаде в Токио: белорусская женская байдарка-четверка завоевала серебро, а через несколько часов белорусская гимнастка Алина Горносько сенсационно завоевала бронзу. Спортсменов традиционно поздравил президент Беларуси Александр Лукашенко. Вот что он передал команде по гребле:

- Третью Олимпиаду подряд дружный экипаж сильных, талантливых, красивых девушек из Беларуси завоёвывает медали - это выдающееся достижение.

А вот так он поздравил Алину Горносько:

В противостоянии с лидерами мировой художественной гимнастики ты проявила высочайший уровень мастерства, стойкость и волю к победе, - говорится в поздравлении.

Отмечается, что президент также выразил признательность и всему тренерскому составу команды.

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