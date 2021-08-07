7 августа на латвийско-белорусской границе задержали 38 мигрантов.

К полудню 7 августа на границе с Латвией задержаны 38 граждан третьих стран, которые пытались незаконно пересечь государственную границу. Об этом пишет Delfi.lv со ссылкой на информацию агентства ЛЕТА и данные Госпогранохраны. Людей, которые пытались незаконно перейти границу, задержали и поместили в специальные центры. В официальном сообщении не указано, граждане какой страны пытались попасть в страну и какой именно маршрут они использовали.

- Оценив ситуацию в Литве, а также приняв во внимание возросшие риски на латвийско-белорусской границе, латвийские власти для охраны границы ввели усиленный надзор и мобилизовали ресурсы Государственной пограничной службы и армии. Поддержка оказывается и со стороны Европейского агентства пограничной и береговой охраны «Frontex», — говорится в сообщении.

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