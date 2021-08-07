Жириновский призвал Минск пустить в Литву поезд с мигрантами из Афганистана.

- У Беларуси есть хорошая возможность ответить Польше и Литве за их провокации, — отметил Жириновский. - Можно в ближайшее время организовать ж/д маршрут Кабул — Брест и дать возможность отправиться на запад всем афганцам, которые в свете происходящих в этой стране перемен хотят уехать. А это сотни тысяч, — добавил российский парламентарий.

По словам Жириновского Комитет государственной безопасности и МВД республики «хорошо работают», поэтому они помочь мигрантам добраться от Бреста до границы с Литвой и Польшей.

- По правилам ЕС ни Варшава, ни Вильнюс не имеют права отказать им в проходе на свою территорию, они обязаны их приютить, — продолжил Жириновский. - Посмотрим, будут ли поляки и литовцы рады этому, — заключил политик.

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