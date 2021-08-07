Против водителя, который утром 7 августа попал в ДТП по Барановичами, возбудили уголовное дело: светит до пяти лет тюрьмы. Фото: СК РБ.

Эта авария случилось утром 7 августа на перекрестке дорог Р-2 и объезда Барановичей от Р-4 до М-1 - там столкнулись микроавтобус IVECO и пассажирский автобус МАЗ.

Следователи выяснили, что 21-летний водитель IVECO был на второстепенной дороге. Выезжая на главную, он не остановился у края проезжей части и столкнулся с автобусом МАЗ. Им управлял мужчина 57 лет. Водителя микроавтобуса (он не пострадал) сразу задержали. Выяснилось, что водительский стаж молодого человека не превышает одного года. Остальные участники ДТП были доставлены в больницу. Погибших нет.

К вечеру стало известно: против водителя микроавтобуса возбудили уголовное дело. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

- В отношении водителя IVECO возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 317 «Нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения» УК. С ним проводятся следственные действия, - рассказали в СК.

Эта статья предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения.

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