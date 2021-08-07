Россиянин в одиночку заразил коронавирусом полторы тысячи человек. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Россиянин в одиночку заразил новой коронавирусной инфекцией сразу полторы тысячи человек. Об этом рассказал глава филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов, его слова приводит ТАСС.

По словам специалиста, обычно один пациент с обычным COVID-19 заражает от двух до трех человек, при штамме дельта — от пяти до шести человек. Однако суперраспространитель может в разы больше.

— Если человек не соблюдает социальную дистанцию, не надевает маску, идет в переполненный вагон метро, приходит на работу и начинает со всеми обниматься у него есть шанс стать суперраспространителем и заразить огромное количество людей, — резюмировал Семенов в интервью ТАСС.

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