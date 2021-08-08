Белорусский вертолет прибыл в Турцию для тушения лесных пожаров

Третий вертолет МЧС Беларуси прибыл в Турцию для тушения лесных пожаров. Фото: МЧС Беларуси

По поручению президента Беларуси вертолет МИ-26 авиации МЧС прибыл 7 августа в Турцию для оказания помощи в тушении лесных пожаров, об этом рассказали в МЧС Беларуси.

Третий вертолет МЧС Беларуси начал работу в команде авиации, занятых в тушении лесных пожаров в Турции. Два вертолёта Ми-8 Авиации МЧС работают в с мая.

Белорусские спасатели в рамках международного сотрудничества уже не первый год оказывают помощь в борьбе с природными стихиями другим странам. Так, Авиация МЧС была задействована в тушении лесных пожаров на территории Греции, России, Латвии и Грузии, а также помогала пострадавшим от наводнения жителям Сербии.

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