Стало известно, почему Лукашенко появился с автоматом в руках в августе 2020 года

По словам Эйсмонт, таким образом Лукашенко хотел показать, что он здесь и никуда не убежит. Фото: СТВ

Пресс-секретарь президента Беларуси Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт объяснила, почему он появился с автоматом в руках в августе 2020 года.

По словам Эйсмонт, таким образом Лукашенко хотел показать, что он здесь и никуда не убежит.

– Президент принял немедленное решение показать им, не просто появившись где-то, не просто сидя во дворце в каком-то зале или у себя в кабинете – он был на месте. Он решил им показать раз и навсегда, что он здесь и он никуда не убежит, – заявила Наталья Эйсмонт в эфире телеканала СТВ.

Напомним, 23 августа 202 года Лукашенко прибыл во Дворец Независимости с автоматом в руках, рядом с резиденцией в тот момент протестовали несогласные с результатами выборов.

Позже Telegram-каналом «Пул первого» были опубликованы кадры, как из вертолета, приземлившегося на территории Дворца Независимости, вышел Лукашенко и направился в сторону резиденции. Он был в бронежилете и автоматом Калашникова в руках.

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