Готовимся к школе. Почти 100 тысяч семей получат материальную помощь

Почти 100 тысяч семей получат материальную помощь для подготовки к школе Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

На единовременное государственное пособие для подготовки к школе могут рассчитывать семьи, которые воспитывают троих и более детей, об этом сообщает телеканал ОНТ.

Пособие рассчитывается независимо от дохода родителей. Выплата на каждого школьника может составить до 82 рублей. Однако конкретный размер помощи будет определяться местными исполнительными органами власти с учетом регионального бюджета.

Родители, проживающие в областных центрах, могут получить материальную помощь от государства, обратившись в органы по труду, занятости и социальной защите. У жителей Минска заявки на получение пособия принимаются сразу в школе, где будет учиться ребенок.

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