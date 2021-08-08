ВОЗ: новым штаммам коронавируса будут давать имена созвездий
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Новым штаммам коронавируса могут даваться имена созвездий, если для этого не хватит букв греческого алфавита. Об этом рассказала эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове в интервью изданию The Daily Telegraph.
– В будущем из-за мутаций вируса 24 букв греческого алфавита может не хватить для обозначения его новых разновидностей, представляющих интерес или вызывающих озабоченность, – сказала Керкхове.
Она также отметила, что решение о названиях новых штаммов коронавируса будет объявлено очень скоро – в настоящее время рабочая группа по эволюции вирусов и команда юристов ВОЗ дважды проверяют предложения, чтобы убедиться, что названия «никого не расстроят».
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