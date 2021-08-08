Белорусские спортсмены завоевали меньше всего медалей на Играх в Токио. Фото:БелТА

Олимпийская сборная Беларуси заняла 45-е место в медальном зачете летних Олимпийских игр. У белорусских спортсменов всего семь медалей (одно золото, три серебра и три бронзы) и худший результат на Играх.

Единственную золотую медаль для белорусской сборной на Играх в Токио завоевал Иван Литвинович в прыжках на батуте. За серебряными наградами на пьедестал поднимались борцы Ирина Курочкина и Магомедхабиб Кадимагомедов, а также экипаж байдарки-четверки - Марина Литвинчук, Ольга Худенко, Маргарита Махнева и Надежда Попок. Бронза у художественной гимнастки Алины Горносько, легкоатлета Максима Недосеква и Ванессы Колодинской (женская борьба).

Первое место в медальном зачете на Олимпийских играх заняли американцы – 113 медалей (39, 41,33), на втором месте китайская сборная – 88 (38, 32, 18), россияне занимают пятую строчку – 71 (20, 28, 23).

Выступление на XXXII летней Олимпиаде в Токио стало худшим в истории для белорусской сборной. Самой успешной была Олимпиада-2008 в Пекине, где белорусы завоевали 14 медалей (3, 4, 7)

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