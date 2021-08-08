Стоимость проезда в белорусских поездах увеличится на 5-15% с 13 августа

Стоимость проезда в белорусских поездах увеличится на 5-15% Фото: Надежда БУТОВИЧ

Новые тарифы на поезда межрегиональных, региональных и городских линий начнут действовать с 13 августа 2021 года, об этом сообщили в пресс-центре БЖД.

Билеты на поезда межрегиональных линий экономкласса вырастут в цене на 15%, региональных линий – на 10%. Стоимость проезда в поездах бизнес-класса межрегионального и регионального сообщений в среднем вырастет на 5%.

– Тарифы на перевозки пассажиров поездами городских линий устанавливаются за поездку в пределах одного, двух или более тарифных поясов. Они не зависят от расстояния перевозки. То есть поездка в пределах одного тарифного пояса подорожает на 14,3%, в пределах двух – на 24% , – рассказали в пресс-центре.

Там также отметили, что в прошлый раз тарифы на железнодорожные перевозки повышались в декабре 2020 года.

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