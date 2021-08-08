Жара и грозы: синоптики рассказали, какая погода будет 9 августа

Прогноз погоды на понедельник, 9 августа Фото: Юлия Хвощ

В отдельных районах температура воздуха достигнет +32 градусов. Об этом сообщили в Белгидромете.

Температура воздуха ночью составит 12-18 градусов, днем – плюс 20-26 градусов, по востоку ожидается до 32 тепла.

Утром и днем 9 августа на большей части территории ожидаются кратковременные дожди и грозы, утром и днем возможен слабый туман.

Ветер будет переменных направлений, умеренный, при грозах порывистый.

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Массовые падения деревьев зафиксированы в некоторых районах области (подробности).