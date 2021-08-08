Жара и грозы: синоптики рассказали, какая погода будет 9 августа

Прогноз погоды на понедельник, 9 августа
Фото: Юлия Хвощ
В отдельных районах температура воздуха достигнет +32 градусов. Об этом сообщили в Белгидромете.
Температура воздуха ночью составит 12-18 градусов, днем – плюс 20-26 градусов, по востоку ожидается до 32 тепла.
Утром и днем 9 августа на большей части территории ожидаются кратковременные дожди и грозы, утром и днем возможен слабый туман.
Ветер будет переменных направлений, умеренный, при грозах порывистый.
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