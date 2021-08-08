Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 8 августа 2021 года: менее тысячи заболевших и девять смертей за сутки

Актуальная статистика по коронавирусу в Беларуси Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

За минувшие сутки было выявлено 979 новых случаев заражения коронавирусом, информацию об этом опубликовал Минздрав Беларуси.

Всего с начала пандемии на территории Беларуси было выявлено 453 932 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

– Не обошлось за последние сутки и без летальных исходов. В больницах скончались девять человек. Всего за период распространения COVID-19 умерли 3 532 пациента, – рассказали в Минздраве.

В ведомстве рассказали, что за последние сутки после проведенного лечения в больницах были выписаны домой 1161 пациент.

В Минздраве также отметили, что активно продолжается проведение тестов, которые выявляют коронавирус. Всего в Беларуси с начала пандемии было проведено 7 426 441 тест. За последние сутки выполнено 19 618 тестов.

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