Умерла старейшая белорусская писательница Елена Василевич. Ей было 98 лет

Елена Василевич черпала сюжеты для своих повестей из воспоминаний о непростом детстве и юности военных лет. Фото: Facebook "Союз белорусских писателей"

Стало известно о том, что скончалась старейшая белорусская писательница Елена Семеновна Василевич. Известие о тяжелой утрате появилось на странице Союза белорусских писателей в Facebook. Писательница Елена Василевич умерла на 99-ом году жизни.

- Цяжкая навіна. Не стала найстарэйшай нашай пісьменніцы Алены Сымонаўны Васілевіч, - сообщили в организации и выразили соболезнования. - Рада і сакратарыят ГА «Саюз беларускіх пісьменнікаў» глыбока смуткуюць з прычыны сыходу пісьменніцы і выказваюць шчырыя спачуванні родным і блізкім, некалькім пакаленням чытачоў прозы Алены Васілевіч. Вечная памяць...

У Елены Василевич была непростая судьба. Родилась девочка 22 декабря 1922-го года в застенке Даманщина (сейчас деревня Липники - Прим.) в Слуцком уезде. Отец ее был лесным объездчиком. Но в 7 лет девочка осталась без родителей и воспитывалась у родственников. В начале войны, в 1941-ом году окончила литературный факультет Рогачевского учительского института. На протяжении войны трудилась библиотекарем в госпитале и писарем при строевой части.

- Заведовала библиотекой в эвакогоспитале, читала раненым книги, помогала писать письма, относила их на почту. Затем - служба вольнонаемной в Тоцком: была писарем строевой части в штабе полка… Многое в детстве и юности запало в душу и потом, в мирное время, отозвалось сюжетами повестей и рассказов, - рассказывала сама Елена Василевич в интервью «Минскому курьеру» в 2017-м году.

Елена Василевич являлась лауреатом Государственной премии БССР 1976-го года за тетралогию «Пачакай, затрымайся…». Фото: "Минский курьер"

Уже в 1946-ом году будущая писательница окончила филологический факультет БГУ, работала в таких популярных журналах и издательствах того времени, как «Работница и крестьянка», «Мастацтва и лiтаратура», «Юнацтва». Свое первое художественное произведение, повесть «У прасторах жыцця», напечатала в 1947-ом году в журнале «Беларусь».

За цикл повестей «Расці, Ганька», «Доля знойдзе цябе», «Новы свет» и «Пачакай, затрымайся…» Елена Василевич в 1976-ом году стала лауреатом Государственной премии БССР. Эта тетралогия - в числе лучших автобиографических произведений белорусской литературы.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким Елены Василевич.

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