Белорус провернул финансовую пирамиду и завладел более 700 тысячами рублей: вот как мошеннику это удалось

Добытые мошенническим путем деньги витебчанин спускал в казино. Фото: pixabay.com

В УСК по Минску раскрыли подробности уголовного дела о многоэпизодном мошенничестве. Подозреваемый - 55-летний уроженец Витебщины, замешанный в 46 эпизодах преступной деятельности.

Так следователи выяснили, что с февраля 2019-го года по январь 2021-го года обвиняемый смог выманить деньги и имущество у 25 человек, а также трех лизинговых компания и еще двух бизнес-организаций в сфере проката. Общая сумма превысила 700 тысяч белорусских рублей.

- Свою преступную деятельность фигурант построил по принципу финансовой пирамиды и использовал несколько схем, - прокомментировали в УСК.

Так в феврале 2019-го года он заключил с лизинговой компанией из Минска договоры купли-продажи и финансовой аренды собственной машины «Сузуки», которая стоила более 7 тысяч белрублей. Обязательства принимать на себе не намеревался, а машину быстро сбыл третьим лицам по заниженной цене. С деньгами отправился в игорный клуб.

Затем он начал также находить машины для аренды, заключал договора, а завладев авто, быстро его сбывал по заниженной цене без переоформления.

- Все действия подозреваемым совершались от его имени и с использованием действительных паспортных данных, - уточнили в УСК.

Некоторые проданные арендованные машины даже оказывались на территории России. С помощью российских правоохранителей найдено и возвращено владельцам уже 5 авто.

Кроме того, еще 13 женщин подозреваемый смог убедить взять для него в рассрочку различную технику: смартфоны, телевизоры, стиральную машину и холодильник. Доверчивым женщинам обещал, что перепродаст технику гораздо дороже, но уже не в Минске. А на самом деле быстро перепродавал по заниженной стоимости через интернет.

- Еще ряд мошеннических действий связаны с получением денег в долг под разными предлогами. Чаще всего он рассказывал о том, что анимается прибыльной деятельностью, в том числе в торговле, - добавили в пресс-службе.

Добытые таким образом деньги мужчина тратил в игорных заведениях и казино, причем или уже в тот же день, или на следующий.

В отношении белоруса возбуждено уголовное дело по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст.209 УК РБ). Подозреваемый заключен под стражу.

Материалы дела переданы прокурору для направления в суд.

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