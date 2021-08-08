Лукашенко обратился к строителям Беларуси

Лукашенко положительно высказался о строительной отрасли Беларуси, но заметил, что "есть все возможности выйти на новый уровень". Фото: president.gov.by

В воскресенье, 8 августа, президент Республики Беларусь Александр Лукашенко направил поздравления работникам и ветеранам строительного комплекса страны с их профессиональным праздником, сообщила пресс-служба президента на официальном сайте.

В своем поздравлении Лукашенко подчеркнул, что труд белорусских строителей особо значим для всей страны и народа. Обратил внимание на то, что слаженная работа многих тысяч профессионалов строительной сферы приводит к ежегодному возведению в Беларуси миллионов квадратных метров «комфортного жилья, высокотехнологичных промышленных предприятий, современных социальных объектов и совершенствованию инфраструктуры».

Он заметил, что результат работы строителей - это «красивые, уютные города и села, которым можно по праву гордиться». И также уточнил, что строительная отрасль Беларуси находится в постоянном развитии. А признание белорусские строители, по мнению Александра Лукашенко, благодаря их ответственному отношению к труду и качеству работ, получили как в республике, так и далеко за ее пределами.

- При всех достижениях у строительного комплекса Беларуси есть все возможности выйти на новый уровень, придав дополнительный импульс для развития экономики и повышения качества жизни белорусов, - подчеркнул он.

В завершение обращаясь к белорусским строителям, Лукашенко пожелал всем работникам отрасли «крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, интересных проектов и профессиональных побед».

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