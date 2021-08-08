Два дня подряд в Литве не задерживают нелегалов на границе с Беларусью: в чем причина

Второй день подряд литовские пограничники не задерживают нелегалов на границе с Беларусью. Фото: pasienis.lt

Согласно данным Департамента статистики Литвы за два последних дня литовские пограничники не задержали ни одного нелегального мигранта на границе с Беларусью, проинформировало БелаПАН.

Кроме того, резко снизилось за последнюю неделю число задерживаемых нелегалов: в прошлое воскресенье, 1 августа, данные были рекордными - 294 задержанных мигранта, в понедельник, 2 августа, - 214 человек, 3 августа - 36, 4-го - 19, 5 августа - 2 нелегала, а два дня подряд, 6 и 7 августа, ни одного задержанного.

Напомним, в начале недели, 3 августа, литовская сторона заявляла о том, что начинает выдворять мигрантов, идущих со стороны Беларуси, обратно. Также не исключалось и применение силы.

А в пятницу, 6 августа, в парламенте Литвы министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявила, что с начала недели на территорию Беларуси было возвращено 700 проникших мигрантов.

В Погранслужбе Литвы ранее заявляли о том, что с начала 2021-го года пограничниками было задержано более 4100 нелегалов, проникших с территории Беларуси. Это уже в 50 раз больше, чем за весь прошлый год.

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