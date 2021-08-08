Олимпиада все: посмотрите, как погас олимпийский огонь в Токио и как несли флаг белорусы

Следующие Олимпийские игры пройдут в Париже в 2024 году. Фото: телеграм-канал TEAM BY

В воскресенье, 8 августа, в Токио официально завершился главный спортивный праздник планеты. Видео о том, как погас огонь Олимпиады, опубликовал телеграм-канал ATN_NEWS. Дрожащее пламя медленно погасло под пьесу Клода Дебюсси «Лунный свет» - факел сложился и стал шаром.

Торжественная церемония закрытия Олимпиады из-за ситуации с пандемией коронавируса проходила без зрителей. Государственный флаг Беларуси на закрытии нес пятиборец Илья Полозков.

Илья Полозков с флагом Беларуси на Национальном стадионе Токио. Фото: телеграм-канал TEAM BY

Глава МОК Томас Бах объявил Олимпийские игры в Токио закрытыми. Олимпийский флаг вручили мэру Парижа Анн Идальго.

Ранее «Комсомолка» писала о том, что на Олимпиаде в Токио белорусы завоевали 7 медалей и заняли 45-е место в медальном зачете. Увы, это стало худшим результатом Беларуси на летних Играх.

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