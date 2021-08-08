В Госпогранкомитете Беларуси заявили, что литовцы не оказывают медпомощь нелегалам

Гражданку Ирака доставили на "скорой" в Ошмянскую больницу прямо с нейтральной полосы на госгранице с Литвой. Фото: Надежда БУТОВИЧ

В пресс-службе Государственного пограничного комитета Беларуси заявили, что литовские пограничники не оказывают медпомощь нелегальным мигрантам.

В ГПК рассказали об эпизоде на участке погранпоста «Клевица» Сморгонской погрангруппы, который произошел утром 8 августа.

Сообщается, что белорусские пограничники выявили на участке группу из 9 иностранцев. В ГПК назвали мигрантов беженцами и заявили, что иностранные граждане были доставлены литовской стороной к госгранице и их попытались насильно выдворить на территорию Беларуси.

- Пограничной службой Беларуси нарушение границы не допущено, - подчеркнули в Госпогранкомитете.

Также в пресс-службе сообщили о том, что одной из беженок стало плохо на нейтральной полосе, женщина потеряла сознание и к границе вызвали скорую помощь Медики оказали иностранке на месте первую медпомощь, а затем доставили ее в больницу.

- Гражданка Ирака была доставлена в приемный покой в полуобморочном состоянии. Ей была оказана необходимая помощь, - говорит медик на видео ГПК.

Затем в видео пострадавшая беженка эмоционально рассказывает, как ей указывали перейти на территорию другой страны.

- Это уже не первый случай, когда принудительно выдворяемые литовскими силовиками беженцы нуждаются в медицинской помощи,- пояснили в пресс-службе.

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