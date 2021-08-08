Жара не вернется? Синоптики рассказали о погоде в Беларуси на неделю с 9 по 15 августа

Теплая погода и небольшие дожди прогнозируются на вторую неделю августа в Беларуси. Фото: Надежда БУТОВИЧ

Первая неделя августа в Беларуси выдалась довольно прохладной, то и дело повторялись дожди и грозы. А какую погоду стоит ожидать белорусам на неделе с 9 по 15 августа. Долгосрочный прогноз сообщило ОНТ.

В течение второй недели августа погода ожидается умеренно теплая с небольшими дождями - близкая к многолетним климатическим значениям.

В понедельник и вторник, 9 и 10 августа, вероятны кратковременные дожди, которые придут в Беларусь с Западной Европы. Усилятся туманы, ночью и в утренние часы видимость может снижаться до 500 метров. В ночные часы температуры опустятся до +11…+18 градусов. Но днем еще будет довольно тепло, а где-то и жарко: 9 августа потеплеет до +23…+30 выше ноля, а 10 августа в среднем уже +24…+28 градусов.

В середине недели станет еще теплее, облачность и кратковременные дожди вероятны только местами на западе Беларуси. Ночью около +13…+20 выше ноля, а в середине дня примерно +22…+28 тепла.

Вторая половина недели снова будет облачной. В четверг, 12 августа, дожди накроют восточную часть республики. Ночью и утром снова - туманы. С заходом солнца похолодает до +14…+20 градусов, а днем снова потеплеет до +23…+28 выше ноля. В пятницу, 13 августа, синоптики существенных осадков не обещают, но днем будет не так тепло как накануне - около +23…+26 «с плюсом».

Будущие выходные, 14 - 15 августа, сулят белорусам летнюю комфортную погоду без осадков. Только в воскресенье, 15 августа, после обеда может задождить местами. Ночные температуры без рекордов - около +11…+17 градусов. Но днем уже тоже без жары: в субботу от +18 градусов по северу Беларуси до +28 жары по юго-востоку, а в воскресенье всего +18…+21 тепла.

Вспомним, какой необычайно жаркой выдалась первая половина лета 2021-го года в Беларуси. Июнь начался с прохлады, но вскоре один за другим начали отмечаться температурные экстремумы. Сотни новых метеорекордов были побиты этим летом, в некоторых регионах в июне были даже побиты вековые рекорды температур. Аномалиями температур, а также опасными грозами запомнится белорусам и прошедший июль.

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