Ирак сказал о более жестких мерах для предотвращения нелегальной миграции, но и попросил Беларусь и Литву о гуманности

Ирак призвал Литву и Беларусь к гуманному отношению к мигрантам. Фотоиллюстрация: pixabay.com

С официальным заявлением и обращением к белорусским и литовским властям выступила глава иракского Министерства по делам миграции и перемещенных лиц, проинформировало ТАСС.

По словам Айван Фаик, официальный Багдад выступает «против ограничения свободы граждан», но при этом настаивает на том, что были приняты «более жесткие меры для предотвращения нелегальной миграции». Также власти Ирака призвали литовскую и белорусскую стороны проявлять гуманное отношение к иракским мигрантам, которые оказались на территории этих государств.

- Иракские власти подчеркивают необходимость проявления гуманности и достойного взаимодействия со всеми иракцами и обеспечения их всем необходимым для жизни до тех пор, пока не будет принято решение по поводу беженцев, - заявила министр.

Кроме того Фаик подчеркнула, что власти Ирака поддержат добровольное возращение на родину любого мигранта. И заметила, что желающие возвратиться в Ирак могут напрямую обратиться в министерство либо в представительства МИДа страны.

- Ирак выступает против ограничения личной свободы граждан и предотвращения поездок иракцев за пределы страны, но настаивает на принятии более жестких мер для предотвращения нелегальной миграции, - резюмировала чиновница.

Сообщается, что на данный момент в Беларуси могут находится около 1 тысячи нелегальных мигрантов, составляющих, по утверждению Литвы, около двух третей от всего незаконного трафика.

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