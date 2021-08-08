За сутки до встречи Лукашенко с журналистами и общественностью стали известны три блока вопросов

Лукашенко ответит на ряд вопросов в годовщину выборов 9 августа. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что в годовщину выборов анонсирован «Большой разговор с президентом».

В воскресенье, 8 августа, за сутки до «Большого разговора с президентом» телеграм-канал «Пул Первого», приближенный к пресс-службе президента сообщил, что универсальный зал Дворца Независимости в Минске, где пройдет встреча, «уже в готовности встретить около 300 его участников». И показал фото зала, где пройдет политическое мероприятие.

- Кстати, прием заявок давно закрыт, но желающие послушать первого лично продолжают дозаявляться, - написал телеграм-канал «Пул Первого».

Также сообщили в пресс-службе, что продолжают поступать вопросы для «Большого разговора». И обозначили блок основных вопросов. Это три основополагающие темы: изменения в Конституцию, вакцинация и вопросы личного характера.

Известно, что трансляция «Большого разговора с президентом» Александром Лукашенко начнется в 11.00 часов в понедельник, 9 августа. Транслировать политическую встречу будут по белорусскому телевидению, а также онлайн в YouTube. Русскоязычная версия «Большого разговора» выйдет на ютуб-канале АТН, а англоязычная - на Ютубе БелТА.

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