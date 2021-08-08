Эйсмонт рассказала о предателях Лукашенко: «В самый сложный момент ударили в спину»

Эйсмонт высказалась о людях, которые предали Лукашенко. Фото: СТВ

В пятой части документального сериала «Беларусь против цветной революции» - документальный проект «2020», который вышел на телеканале «СТВ», пресс-секретарь президента Республики Беларусь рассказала о предательстве другими людьми Александра Лукашенко.

По словам Натальи Эйсмонт, предательства воспринимались всеми очень эмоционально.

- Наверное, так же (эмоционально - Прим.) это воспринимал и президент, - добавила она.

А далее детализируя, Эйсмонт сказала, что каждый столкнулся с предательством - «кто-то близких, кто-то далеких людей, кто-то коллег». Она подчеркнула, что ни для кого это не прошло «просто так ровно». И продолжила:

- Но президента предавали люди (я могу об этом говорить, я это знаю), для которых было очень и очень немало сделано им лично, которых он очень хорошо знал. Очень хорошо знал, - подчеркнула она.

Не конкретизируя пресс-секретарь Наталья Эйсмонт уточнила, тем не менее, что в поствыборный период, по ее мнению, в предательстве были замешаны люди, которым Лукашенко симпатизировал. Она уточнила, что среди этих людей были те, кого он знал «с экрана» или по каким-то мероприятиям, но и те с кем «работали вместе много лет».

- Кто-то приходил за помощью по самым разным вопросам - и он никогда не отказал. И эти люди в самый сложный момент, наверное, можно сказать, ударили в спину, - прокомментировала Эйсмонт.

Подводя итог, она образно заметила, что сейчас можно сказать о том, что «произошло некое очищение».

- Понимаем, что есть безусловные плюсы в том, что это произошло, - уточнила она и добавила. - Сегодня мы понимаем, что это должно было произойти.

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