Верующие отмечают Пантелеимонов день 2021: что можно и чего нельзя делать 9 августа

Верующие считают, что собранные в этот день травы и цветы обладают особой силой. Фото: pixabay

Православная церковь 9 августа чтит память великомученика и целителя Пантелеимона. Он родился в 275 году в Никомедии и умер там же в 305-м. В целом сведений о жизни святого Пантелеимона очень мало. Известно, что до крещения его звали Пантолеон, а имя Пантелеимон с греческого переводится как «всемилостивый». Он родился и вырос в семье зажиточного язычника. Отец отдал Пантолеона еще в юношеском возрасте в ученики к местному знаменитому врачу. Его сын достиг больших успехов.

Пантелеимон лечил людей бесплатно, из-за чего разгневал других лекарей, которые брали за свои услуги большое вознаграждение. Завистники донесли на Пантелеимона римскому императору. В итоге тот вызвал целителя к себе и потребовал опровергнуть донос. Святой предложил императору позвать одного неизлечимого больного и проверить, кто излечит его быстрее –его языческие жрецы или он.

Как гласит житие, жрецы не смогли вылечить больного, а Пантелеимону это удалось сделать при помощи молитвы. Император разозлился и приказал пытать Пантелеимона, а затем бросить его с тяжелым камнем в море, но святой стался невредим. Ни к чему не привели и последующие пытки. После всех мучений святой остался жив. Даже дикие звери, которым он был брошен на растерзание, не тронули Пантелеимона, а лизали ему ноги.

В результате император приказал отрубить голову святому. В житие говорится, что в этот момент из раны Пантелеимона потекло вместо крови молоко. Тело бросили в огонь, но оно не сгорело. Христиане позже похоронили его. За пережитые страдания он был возведен в сан великомученика. А в народе он стал известен как целитель.

Святому Пантелеимону молятся в христианских храмах во всем мире. Однако наиболее популярен он в России. Существует традиция: при той или иной болезни просить помощи и исцеления у иконы святого Пантелеимона.

Православная церковь 9 августа чтит память великомученика и целителя Пантелеимона. Фото: православный календдарь

Что можно делать в день Пантелеимона?

Раньше люди верили, что те, кто родился в этот день, обладают особым даром и могут стать целителями, как и сам святой.

Кроме того, в этот день, следуя примеру Пантелеимона, нужно помогать всем страждущим и нуждающимся.

Также раньше в этот день знахари собирали целебные травы и цветы: эти запасы считались наделенными особой силой.

Еще в этот праздник было принято срезать первую капусту и печь с ней пироги. Блюдом угощали детей, больных и нищих.

Чего нельзя делать в день Пантелеимона?

Верующие считают, что в этот день нельзя работать в поле, потому что может молнией спалить либо урожай, либо даже самого «нарушителя».

Считалось грехом в этот день возить телеги и ездить на лошади. В наше время 9 августа советуют не ездить в машине и не отправляться в путешествие.