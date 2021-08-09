Тимановская объяснила, почему решила не возвращаться из Токио в Беларусь

Тимановская призналась, что не чувствует себя в безопасности даже в Польше. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, уехавшая в Польшу с Олимпиады в Токио, не чувствует себя в безопасности даже в этой стране. Об этом она заявила в интервью японскому телеканалу NHK.

Спортсменка объяснила свой отъезд опасениями, что после возвращения в Беларусь ее ожидает «выбор между тюрьмой и психиатрической больницей». Также Тимановская вспомнила о гибели на Украине белорусского активиста Виталия Шишова. Спортсменка заявила, что «должна быть постоянно окружена охраной».

- У меня нет уверенности, что выходить на улицу безопасно, - призналась Тимановская в беседе с NHK, ее слова приводит агентство «РИА Новости».

Несмотря на это, бегунья намерена участвовать в марафоне, который пройдет в Польше и будет приурочен к годовщине президентских выборов в Беларуси.

- Я хочу пробежать его, чтобы поддержать журналистов, атлетов, политических заключенных, народ Беларуси, - сказала Тимановская.

Напомним: спортсменка должна была выступить на Олимпийских играх в Токио в беге на дистанциях 100 и 200 метров. Однако двух белорусских легкоатлеток отстранили от участия в эстафете 4 х 400 метров из-за отсутствия необходимого числа допинг-проб, в итоге тренеры решили задействовать Тимановскую в этом забеге. Она раскритиковала руководство за такое решение и заявила, что оно пытается за счет спортсменов исправить свою некачественную работу.

После этого НОК Беларуси снял Тимановскую с Олимпиады «по заключению врачей, в связи с эмоционально-психологическим состоянием». Правда, из Токио она улетела не домой, а в Польшу. Тогда Тимановская заявила, что намерена просить убежища в Европе. Также она обратилась к Международному олимпийскому комитету с просьбой помочь ей, поскольку, по ее словам, на нее было оказано давление и ее пытались вывезти из Японии без ее согласия.

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