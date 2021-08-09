«Большой разговор с Президентом» 9 августа 2021 года: прямая трансляция пресс-конференции Александра Лукашенко

«Большой разговор с Президентом» 9 августа будут транслировать в прямом эфире на YouTube. Фото: Telegram "Пул первого".

«Большой разговор с Президентом» состоится 9 августа. Президент Беларуси Александр Лукашенко встретится с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул Первого».

Общение пройдет во Дворце Независимости в Минске в формате открытого разговора. Начало - в 11.00.

Ранее телеграм-канал «Пул Первого» сообщал, что поступило более 300 заявок на участие - от журналистов, медийщиков, частных лиц. Вопросов пришло еще больше.

Также за сутки до «Большого разговора с Президентом» стали известны три блока основных вопросов - это изменения в Конституцию, вакцинация и вопросы личного характера.

Смотрите прямую трансляцию:

Смотреть видеосюжет «Большой разговор» с президентом Беларуси Александром Лукашенко

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Транслировать «Большой разговор с президентом» будут в YouTube на русском и английском языке (подробности).

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Лукашенко собирается общаться с журналистами, общественными представителями и экспертами медиасообщества в годовщину выборов, 9 августа (подробности).

В годовщину выборов анонсирован «Большой разговор с президентом»

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